盧秀燕邀請白嘉莉代言

2019-02-20 15:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕今天指出，將邀請已退出演藝圈甚久的藝人白嘉莉，為台中市行銷代言，她強調，白嘉莉不收酬勞，還準備特別禮物要送給台中市，「全民都很期待」，至於邀請白嘉莉之因，盧秀燕說，白嘉莉的老公是印尼首富之一，夫家的家族龐大，如果能透過白嘉莉夫婿家族，對於台中市各項產品外銷到東南亞各國，將更加有利。

盧秀燕說，白嘉莉是天王巨星，能請他來為台中代言，非常不容易，白嘉莉「是超超超大牌巨星」，也遠嫁到印尼，她老公是印尼前幾大首富之一，這幾年已經息影，能請白嘉莉專程到台中城市代言跟行銷，很不容易，至於雙方合作契機？盧秀燕說，白嘉莉透過朋友轉達，「有甚麼要服務的？」，他遂請白嘉莉回台中代言行銷，白嘉莉不但沒有拿酬勞，還自己準備了一個特別的禮物要送台中，這個訊息已經造成轟動，全民都很期待。

盧秀燕還說，台中市的城市品牌要有能見度，邀請白嘉莉來代言，效益一定很大，白嘉莉遠嫁印尼，夫家的家族龐大，且白嘉莉長期以來在世界各國活動，如能以家族勢力穿針引線，將有助於台中市的各項產品外銷到東南亞各國，白嘉莉的行程正在籌備中，她將請白嘉莉吃飯致謝，也將請白嘉莉參觀花博。

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