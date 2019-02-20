嘉市黨部法拍流標 黨產委員：國民黨只想護黨產

2019-02-20 15:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨因積欠黨工退休金與薪資，嘉義地方法院去年查封國民黨嘉市黨部及2處宿舍後，今日上午首度舉行法拍，國民黨行管會昨日呼籲外界不要投標，今日果真無人投標宣告流標；對此，黨產會委員質疑，國民黨究竟有無要照顧黨工，還是只想護黨產。

國民黨行管會副主委李福軒昨日特地南下召開記者會，呼籲各界不應投標，以免日後衍生無謂的法律糾紛。

出席記者會的國民黨所聘律師溫三郎昨日則說，國民黨嘉義市黨部房舍目前是在租賃或被使用的狀態，若有不知情民眾得標，將無法融資使用，甚至還要打官司排除占有狀況，將面對冗長訴訟程序，且國民黨也不排除對拍定人進行假扣押、假處分，因此呼籲民眾不要投標，以免受到傷害。

黨產會委員今日強調，法拍日是由嘉義地方法院執行，是國民黨因積欠黨工資遣費等費用，由黨工向法院聲請強制執行。如果此次拍賣確有適法性的疑義，法院自不會繼續進行拍賣，國民黨對外不應混淆視聽。

委員更質疑，國民黨對外呼籲不要去投標，那要如何顧及黨工退休金權益，國民黨還揚言要對對拍定人進行假扣押、假處分，究竟是要護黨工，還是只想護黨產。

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