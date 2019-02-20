民進黨：請國民黨總統擬參選人對「投降協議」表態

2019-02-20 14:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前提出，國民黨重返執政後將與中國洽簽兩岸政治協議。對此，民進黨發言人周江杰今重申，任何因強權威脅所簽訂的政治協議，就是「投降協議」，是「大國併吞他國的前部曲」，也請國民黨總統擬參選人新北市長朱立倫、前立法院長王金平，明白對投降協議表態。

周江杰指出，國民黨擬參選總統者，包括朱立倫及王金平，對於吳敦義丟出兩岸政治協議主張，至今也尚無評論，似乎已採取默認態度。作為最大在野黨擬參選人，請朱王兩位也說清楚、講明白，是否與吳敦義一樣，支持與中國簽定「名為和平、實則投降」的政治協議。

周江杰表示，當中國堅持不放棄以武力威脅台灣，及在國際上，以不對等態度打壓台灣國家主權地位，企圖破壞亞太地區和諧時，國民黨主席吳敦義竟妄想要和中國簽訂任何政治協議，可說是不顧台灣國家主權，也背棄台灣的民主自由價值。

周江杰表示，王金平也曾在去年10月立法院總質詢提出推動簽署兩岸政治協議，目前是否也秉持相同態度？而國民黨總統可能參選人，爭相拋出兩岸政治協議，向中國獻媚，無異是將中國政府的支持、而非台灣民意的向背，當作最重要的政治資本來競逐。這樣的政黨、這樣的候選人，能夠「不顧北京反對」，阻止對台灣主權的鯨吞蠶食嗎？

周江杰質疑，不管是過去國共內戰、二次大戰前歐洲慕尼黑協定，還是1951年中國和圖博簽訂的和平協議，種種歷史證實，任何因強權脅迫簽訂的政治協議，其結果就是讓強權國家遂行併吞行為，迫使人民失去自由，這樣等同投降式的政治協議，「你們可以接受嗎？」 當中國堅持不放棄武力威嚇台灣，用不公平、不對等的「一個中國原則」框架限縮台灣主權，你們也是認同支持吳敦義、王金平所提出要和中國洽簽兩岸政治協議的主張嗎？請明白向台灣人民回答。

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