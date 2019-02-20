鄭文燦：並未反年改、是少數媒體誤解

2019-02-20 13:36

［記者謝武雄／桃園報導］有媒體報導，桃園市長鄭文燦對年改開了第一槍，對此，鄭文燦今天受訪時表示，他並沒有反對年改或否定年改，這是少數媒體報導時沒有反應他當時發言的主要訴求，事實上，當時所有在場的媒體都聽到，他的訴求是希望對於警察權益要特別照顧，尤其是最近討論警察人力增補問題。

鄭文燦說，他在臉書上提到，年改是為了年金永續，讓政府付得起、退休領得到，這代領得到、下一代也領得到，因此年改所訴求的目標、基本價值是正確的，他當然希望年改能夠走得穩健、走得細緻，只是反對年改有很多假消息，造成民眾誤會，也造成許多不必要衝突，這個部分要加強溝通，而他只是基於國家要改革、更周延的立場提出看法，沒有反對年改或否定年改。

話鋒一轉，鄭文燦也說，少數媒體沒有反應他當時發言的主要訴求，最近在討論警察人力增補問題，在兩年當中培訓了5000多人，增加警力是好事，警察是分發制，不是遴選制，並不會產生流浪警察問題，桃園市政府也會增加722位警察，基本上都會按照時程來讓警察到任，至於經費問題，除了市府預算外，也會尋求中央的部分支持，這是他主要表達意思。

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