籲亞洲正視中國威脅 蔡英文：台灣拒當另一個香港

2019-02-20 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文接受美媒《CNN》專訪，除了宣布競選連任2020外，亦談到中國試圖孤立台灣及武力威嚇的現況。

蔡英文先是在總統專機上表達競選連任意願後，再回到總統府談論兩岸關係。她說，在中國國家主席習近平強勢的對外體系下，中國的軍事威脅每天都在增加，「如果今天是台灣，大家就會問『誰是下一個』，這個地區的任何國家，只要不再順從中國的意願，就會面臨到相同的軍事威嚇。」

蔡英文表示，隨著中國的力量和野心越加強大，台灣所面臨到的威脅也隨之提升，「我們的挑戰在於是否能維持獨立生存、安全、繁榮和民主。」

習近平去年在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會時，誓言要達成和平統一，但也不承諾放棄動武。蔡英文說，習的發言在台灣引發許多擔憂，但台灣「拒絕成為另一個香港或澳門」，「習的演說警惕了我們一件事，那就是台灣的獨立自主可能會發生改變。」

蔡英文強調，中國的威脅只會造成反效果，讓台灣與中國共產黨離得越來越遠，「中國也許認為對台施壓可製造出失敗氛圍，打擊我們的士氣。但只要他們一出招，只會加深台灣人的反感，拉遠彼此的距離」、「中國的所作所為在台灣是適得其反。」

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