肯定蔡總統2年半表現 鄭文燦支持連任

2019-02-20 13:17

［記者謝武雄／桃園報導］蔡英文總統接受CNN專訪表態競選連任；對此，桃園市長鄭文燦今天表示，在過去2年半，蔡政府不管是財政改革、民主深化、經濟復甦或者弱勢照顧等方面來看，台灣已經走出正確的一步，當然大家都希望國家在正確的軌道上，能夠繼續往前走，所以蔡總統表明要尋求連任，個人認為這樣的決定在民進黨內大部分是支持的。

由於目前蔡總統民調落後，對此鄭文燦認為現在總統選舉可能的候選人還沒有正式定案，所以現在民調大概是個模擬民調狀態，各種民調數字都應該要參考，這是要競選者步步為營，所以這是參考而已；而民調落後，最後也有可能贏得選舉，民調領先的，最後也不一定能夠贏得選舉，現在來講民調還有點早，應該等到候選人都正式產生，經過一段時間競選，民意選項比較明顯以後，民調準確度會更高。

鄭文燦也提到，蔡總統在過去任期當中，基本上掌握國家發展大政方針，像兩岸、國防、外交，但是一般民眾也非常在乎像經濟、民生、社會福利等議題，總統要有更多時間來跟民眾接觸，這應該是好事；目前看到蔡總統做這樣決定，只要跟人民的接觸越多，就會越瞭解，也會越被民眾接受，檢討起來的話，應該是要做為國民當中的總統，讓總統的方向、主張能夠讓更多人知道。

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