柯粉失望不再護航 他酸柯P：以為一艘大和號可撐雷伊泰？

2019-02-20 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市柯文哲頻爆爭議言論，引發批評，長期友柯的「人渣文本」周偉航指出，柯文哲有錯當然要罵，不然柯會「以為你認同他的胡說八道咧」，暗示柯支持者開始流失，「他還以為自己一艘大和號可以撐住雷伊泰」。

針對柯文哲今日屢爆爭議言論，例如質疑我國募兵制，甚至稱是美國國防部關切，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書表示，有人問說柯文哲口中的美國國防部是指什麼人？他酸：「我想可能是那種臉書上會來加你好友的美國軍人吧。」

周偉航對於柯文哲近日的言行頗不以為然，稱「柯文哲有錯當然要罵啊，不罵的話，他還以為你認同他的胡說八道咧。」他還暗示柯文哲支持者恐已開始流失，導致為其辯護的聲量開始降低。

周偉航神比喻：「他有戰力的護航艦隊都要開走了，他還以為自己一艘大和號可以撐住雷伊泰。」

雷伊泰灣海戰為太平洋戰爭的大型海戰，日軍孤注一擲投入聯合艦隊主力，企圖阻止盟軍登陸部隊，最終日軍聯合艦隊受重創，盟軍取得決定性勝利，從此日本海軍在太平洋戰爭中，不再是一個戰略力量。

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