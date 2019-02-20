盼找對人發揮戰力 郝龍斌：應盡速啟動黨內民調作業

2019-02-20 12:44

〔記者施曉光／台北報導〕昨天接受廣播節目專訪才表態黨內總統初選應採民調、黨員投票各占3、7比現制，「賽前改規則不是明智選擇」的國民黨副主席郝龍斌，今天看到媒體公布民調顯示高雄市長韓國瑜無人匹敵後，在臉書貼文主張黨中央應該盡速啟動黨內民調作業，甚至可以同步進行黨員民調，「用民調評估實力，找對人發揮戰力。」

郝龍斌表示，與其讓媒體做民調，黨中央更該自己做，才有更多資料、數據能做進一步的決策參考，了解每個候選人的強弱項，也才能進一步分析調查高雄市民支不支持韓國瑜參選，台北市民支不支持柯文哲參選。

郝龍斌還說，現階段韓國瑜最在意的就是高雄市民的態度，但從今天的媒體民調他發現選情狀況還算樂觀，「韓國瑜表現亮麗，這代表相較於柯文哲的4年市長任期，民眾更肯定才上任2個月的韓國瑜。」

郝龍斌還說，「除了韓國瑜外，其實朱立倫跟柯文哲的差異也不大，完全在誤差範圍內；而王金平也超越了現任總統蔡英文，所以目前看起來，只要國民黨『做對事、找對人』；2020國民黨絕對有一戰而勝的機會。」

他說，包括總統、縣市長，國民黨每次重大提名都曾進行滾動式民調，特別針對可能對手做對比式民調，才能了解民意真正的走向。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/