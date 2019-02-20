盼找對人發揮戰力 郝龍斌：應盡速啟動黨內民調作業

2019-02-20 12:44

〔記者施曉光／台北報導〕昨天接受廣播節目專訪才表態黨內總統初選應採民調、黨員投票各占3、7比現制，「賽前改規則不是明智選擇」的國民黨副主席郝龍斌，今天看到媒體公布民調顯示高雄市長韓國瑜無人匹敵後，在臉書貼文主張黨中央應該盡速啟動黨內民調作業，甚至可以同步進行黨員民調，「用民調評估實力，找對人發揮戰力。」

郝龍斌表示，與其讓媒體做民調，黨中央更該自己做，才有更多資料、數據能做進一步的決策參考，了解每個候選人的強弱項，也才能進一步分析調查高雄市民支不支持韓國瑜參選，台北市民支不支持柯文哲參選。

郝龍斌還說，現階段韓國瑜最在意的就是高雄市民的態度，但從今天的媒體民調他發現選情狀況還算樂觀，「韓國瑜表現亮麗，這代表相較於柯文哲的4年市長任期，民眾更肯定才上任2個月的韓國瑜。」

郝龍斌還說，「除了韓國瑜外，其實朱立倫跟柯文哲的差異也不大，完全在誤差範圍內；而王金平也超越了現任總統蔡英文，所以目前看起來，只要國民黨『做對事、找對人』；2020國民黨絕對有一戰而勝的機會。」

他說，包括總統、縣市長，國民黨每次重大提名都曾進行滾動式民調，特別針對可能對手做對比式民調，才能了解民意真正的走向。

  • 國民黨副主席郝龍斌在臉書貼文主張黨中央應該盡速啟動黨內民調作業，甚至可以同步進行黨員民調。（資料照）

    國民黨副主席郝龍斌在臉書貼文主張黨中央應該盡速啟動黨內民調作業，甚至可以同步進行黨員民調。（資料照）

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