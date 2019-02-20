黃國昌：中資入股交通運輸業 危及國安

2019-02-20 12:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今召開記者會披露，觔斗雲大車隊在我國提供計程車叫車服務，背後實質控股的公司「TG HOLDING」實際上是由中資出資成立的公司；黃國昌說，台灣商人透過海外境外公司作為掩護，自己充當買辦，提出造假文件，讓主管機關投審會通過原先不應有中資入股的交通運輸業，他認為這是制度上的缺失，呼籲主管機關應積極考慮修法。

時代力量立委黃國昌、台灣人權文化協會理事王奕凱、經濟民主連合召集人賴中強今共同召開記者會。王奕凱在記者會中出示「TG HOLDING」成立過程中的內部文件與群組訊息指出，「TG HOLDING」是由中資全權出資成立的境外公司，其中董事席次由「獵豹移動」與「TG HOLDING」股東吳德威持有，而獵豹移動董事長傅盛現為中國獵豹移動黨支部書記；王奕凱說，「TG HOLDING」向投審會遞交的函，顯示該公司只有台資沒有中資，但經他取得的重要文件卻非如此，質疑主管機關未嚴加審查，導致中資入侵台灣、經營交通運輸業，取得國人個資。

經濟民主連合召集人賴中強則說，現行狀況是，「房中有一頭大象，但主管機關一直假裝沒看到」，他認為投審會以現行法規、無法認定此公司為中資為由，根本上是台灣對中資入股的審查制度有問題；賴中強建議，未來修法應優先廢除多層計算方法，把多層控股關係的狀態也納入審查範圍，藉以防止中資透過境外公司入境台灣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/