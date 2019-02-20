選舉沒政見？會請兒子當助理嗎？余天開直播回應

2019-02-20 11:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，民進黨參選人余天今天早上開直播和網友互動，對於國民黨台南市立委補選參選人謝龍介，因為有高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜站台，民調追上對手，余天回應，當然會擔心被後來居上，別人有網紅，他也要找當紅人物站台，表示前行政院長賴清德週六會來，「不然到時候新聞都是他們的」

民進黨參選人余天今天開直播介紹三重小吃，團隊更整理五花八門的網友提問，像「余祥銓會被找進團隊嗎？」、「3600元紅包」、「一年兩次？」等提問，余天來者不拒，更澄清日前一席「我沒有什麼政見」，表示他的意思是不亂開支票、傾聽民意。

國民黨參選人鄭世維周六找來「禿子、燕子和漢子」站台，備受矚目，甚至還更換大場地容納支持者，余天說，當然會擔心，別人有網紅，當天他也找了「賴神」，不然當天都是對手的新聞曝光。

余天說，家人都會當自己的分身幫忙拉票，尤其太太李亞萍是民進黨新北市黨部婦女發展委員會總會長，三重有許多會員，全家人會團結努力。

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