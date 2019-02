歐洲議會155位議員聯署 籲中國勿進一步軍事行動

2019-02-20 11:51

〔記者呂伊萱/台北報導〕歐洲議會友台小組主席朗根(Werner Langen)今天親自將155位跨黨團議員聯署的「促進台海和平與穩定聲明」(Statement on promoting peace and stability in the Taiwan Strait)面呈給蔡總統。聲明強調,歐盟及其會員國應持續支持中國與台灣和平發展關係,呼籲中國避免在台灣海峽進一步採取軍事行動,並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。

蔡總統今天上午接見歐洲議會友台小組主席朗根所率領的歐洲議會議員團,朗根主席在接見中,親自將155位跨黨團議員聯署的「促進台海和平與穩定聲明」面呈總統。

聲明內容參酌歐洲議會近幾年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」(CFSP)及「歐中關係報告」決議案相關文字,以及數月來中國對台灣加強軍事恫嚇造成兩岸關係緊張,155位議員因此發表聯合聲明表達嚴正關切。

該聲明強調,歐盟及其會員國應持續支持中國與台灣和平發展關係,以國際法為基礎解決兩岸爭端,籲請相關各方避免採取片面行動改變現狀,呼籲中國避免在台灣海峽進一步採取軍事行動,並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動。

外交部今天透過新聞稿對此表示,歐洲議會去年注意到中國在各層面升高對台打壓,解放軍也在南海及台海鄰近區域頻繁加強演訓,並派機艦繞台,嚴重危及台海及亞太區域的穩定與安全。上述聯署議員來自歐洲議會7大黨團,其中不乏擔任歐洲議會要職或曾任若干歐盟會員國總理、外交部長及國防部長等重量級議員,顯示歐洲議會對台海和平穩定的高度關切。

外交部並說,我國對歐洲議會各黨派友人就近來北京對台威脅作為同表關切,並展現對我堅定支持,表示誠摯感謝。此次155位歐洲議會議員共同聯署聲明,再度展現對我的長期友誼與堅定支持,我將持續與歐洲議會合作,推動台歐盟關係在既有良好基礎上進一步發展。

