蔡賴配選2020？黃偉哲：不清楚，但不可能是蔡黃配

2019-02-20 11:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕總統蔡英文昨日接受外媒訪問表態競選連任，大選議題再度躍上檯面。台南市長黃偉哲今日表示「不意外」，他也會積極把市政做好當作給總統連任的成績單。不過，媒體追問前行政院長賴清德是否參選，以及是否出現「蔡賴配」？黃則說不清楚，但「不可能是蔡黃配」。

黃偉哲表示，他並不意外蔡英文尋求連任，畢竟蔡安排蠻多下鄉訪視的行程，顯現其企圖心，尤其蔡在春節連假時到中南部訪問，民眾反應都相當好，這也加強小英的信心，所以宣布連任不意外，只是時間問題，至於在專訪時透露算是低調且妥切的方式，他也會把市政做好，除了為市民謀福利之外，也當作總統連任的優異成績單。

不過，賴清德是否會出馬參選2020？黃偉哲表示不清楚，但如果賴真的要與蔡英文競爭，那麼對民進黨就是危機，因為內部整合時間很少，經過衝撞再整合，難度更加高，所以不樂見這個情況發生；至於媒體追問是否有「蔡賴配」？黃也說不知道，但「不可能是蔡黃配」。

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