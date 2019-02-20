和平協議不等於最終和平 國際往例多

2019-02-20 12:56

〔中央社〕兩岸間是否需簽和平協議近日又成話題。過去國際間在衝突或對峙區域均不乏和平協議，但達成和平協議與問題獲得解決，常常不能劃上等號。

●1973年巴黎和平協議（Paris Peace Accords）

美國於1973年與北越在巴黎和平協議裡達成共識，美軍允諾撤出越南、北越答應交還美軍戰俘，以終止雙方間的戰爭，當時美國總統尼克森盛讚這將是「光榮的和平」。但結局既不和平也不光榮，北越很快就恢復攻擊南越，沒有美軍保護下，2年後南越淪陷。

●1998年耶穌受難節協議（The Good Friday Agreement）

大不列顛統治愛爾蘭數百年後，1920年代愛爾蘭脫離大不列顛，僅剩北愛爾蘭未脫離，後來愛爾蘭獨立成為愛爾蘭共和國。北愛爾蘭境內分為忠於英國王室、希望留在英國的聯合王國派，以及民族主義、想脫離英國加入愛爾蘭的共和派。聯合王國派以新教徒為主，共和派以天主教為主，以前者為多數。

從1970到1990年代，兩派的武裝團體衝突頻仍，造成大量人員死傷。英方派兵進入北愛，當地最大武裝團體、主張北愛應併入愛爾蘭的愛爾蘭共和軍（IRA）則頻頻製造血腥爆炸案。直到1998年4月，各方終於坐下並簽署耶穌受難節協議（又稱貝爾法斯特協議，Belfast Agreement）。

根據協議，北愛兩大派別可在「北愛爾蘭議會」（Northern Ireland Assembly）裡合作，英國政府將部分權力下放給北愛議會，讓北愛自治。多年來雖然政治問題仍未全部獲得解決，拜協議之賜，至少北愛從此不復見過去的血腥暴力，變得更為和平。

●以色列與埃及間的和平協定

自以色列1948年建國後，與埃及間發生各種軍事與外交衝突，在1967年「六日戰爭」、1973年「贖罪日戰爭」後，緊張關係達到頂點。

當時在美國總統卡特居間斡旋下，以色列總理比金（Menachem Begin）與埃及總統沙達特（Anwar Sadat）在傳統為美國總統度假地的大衛營（Camp David）密談數週後，1978年簽署大衛營協議（Camp David Accords），改善雙邊關係。

在大衛營協議鋪路改善外交與商務關係下，以、埃1979年3月簽署正式的「以埃和平協議」（Israel-Egyptian Peace Agreement），比金與沙達特也一同獲得1978年的諾貝爾和平獎。不過以色列與區域內其他國家的中東和平進程，尚待解決。

●南北韓間的協議

1992年南北韓簽署「南北和解、互不侵犯、交流與合作協議書」（Agreement on Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation between the South and the North），以及「朝鮮半島非核化聯合聲明」（Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula）。

2007年10月，當時的北韓領導人金正日和南韓總統盧武鉉所簽署的8項協議，內含所謂「和平宣言」，但最終全淪為廢紙，因為北韓常常片面毀約；現任北韓領導人金正恩2017年連串的飛彈試射與核試，都殷鑑不遠。

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