總統提名不排除「換柱」模式？吳敦義：黨內有一套民主法制程序

2019-02-20 09:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪，面對主持人詢問未來國民黨是否可能再重演「換柱」情形時，雖說「那是極不可能發生的事」，但對於如果被提名人的民調一直落後未登記參選者，仍有一套民主法制的程序，並經逐層提議來決定，明顯並未排除「換柱」模式。

吳敦義的說法是，「我們也會有一些尊重民調的方式，也有一些會去訪查民間的看法，自然也要考慮他當選的機率，或者被攻擊的風險有多大，這些都要考量清楚以後，依照民主法制的程序，就會逐層的提議，經中常會，最後還要經過全國代表大會。」

在被主持人問到未來是否可能重演「換柱」作法？吳敦義則說，「對於你假設的，我不能隨便回答，因為那是極不可能發生的事。」

此外，主持人問及已經表態爭取提名的朱立倫、王金平，是否都夠強？高雄市長韓國瑜是否民調最強？吳敦義說，「我都不能評論」，但他也說，國民黨會提一位最強、最不會被攻擊、最有勝選機會的人選，「健康的情形一定要考慮」，至於所謂的「健康」，他解釋是指「所有競選條件的健康」。

主持人追問，所謂「最不會被攻擊」是否意有所指？吳敦義只說，「我沒有意見，尊重你的想像力」，並強調對於檯面上的幾位人選，他現在沒有評論。

對於是否可能直接徵召目前民調最高的韓國瑜，吳敦義表示，他完全開放，如果在公平制度上，任何合格黨員都可以被推舉，或自己爭取代表國民黨參選。

主持人再問，是否沒有主動登記，就不可能代表國民黨參選？吳敦義說，「基本原則是這樣」，但當主持人問是否徵召不可能發生？吳敦義又說，但也不能完全排除徵召，國民黨過去也曾經用過徵召的方式。

由於吳敦義近來一直強調國民黨總統人選不能只由民調1068個人來決定，黨員應該參與，主持人問吳敦義，是否全民調已經百分百出局？他說，「不能叫百分百，就是不是百分百的民調」，不要完全由民調來決定候選人，至於民調、黨員投票比例，由智庫研議中。

對於今日有媒體公布民調，其中國民黨可能人選未包括自己，吳敦義說，「我沒宣布要選，為何要放進去？」他還說，「這不叫冷落，這叫尊重。」未來他會在適當時機宣布是否參選。

此外，吳敦義指出，明年立委選舉國民黨要拚過半席次，因此立委選舉會擇優提名，大概4月間開始，黨內有人提議議員任期未滿2分之1不得參選立委的「二分之一條款」，今天下午中常會可能會做成最後決定，至於不分區立委提名，未來會相當嚴謹，由一個提名審核小組審查推薦，黨主席會再將名單提報中常會通過。

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