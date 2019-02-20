軍公教年金被砍改發消費券？ 李來希嗆吳敦義：要對幹嗎？

2019-02-20 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨表示，最近看到有人建議，若年改前待遇不要全恢復，但被砍掉的部分，政府可用發行消費券方式，同額補發給退休軍公教與警消人員，並用其消費，有望促進經濟動能。對此，全國公務人員協會理事長李來希今在臉書直言，「我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」

李來希在文中開宗明義指出，「有沒有搞錯嗄？退休金換消費券？這是哪門子的主張？」並指「我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」

李來希在文中提到，他們爭的是制度穩定及永續、法治基礎，「你在談補償？」「你在談什麼？用軍公教的老本換消費券？」並舉例概述「國民旅遊卡的教訓還不夠嗎？」

李來希在文中解釋，「國民旅遊卡16000元的所謂補助」，是用他們不休假工資換來，「卻被演繹成獨厚公務人員，害我們跳到黃河都洗不清」，他直言，「我跟你保證，短少的退休金換成了消費券，不出了兩個月，一定會引來普羅大眾的眼紅」，並預言屆時軍公教恐需面臨新一波羞辱。

李來希在文中呼籲，「吳主席！你麻拜託，提點子之前請先問問我們的需求」，並指其缺的是老年經濟生活安全感、尊嚴，「不是甚麼促進消費的鬼點子，好嗎？」

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