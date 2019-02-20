中國影視業寒冬 惠台31條是空話

2019-02-20 08:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台31項措施下週四（2月28日）即將滿週年，當初在影視部分，宣稱台灣參與中國廣播、電視和電影節目不受數量限制、中國引進台灣生產的電影、電視劇也不受限，不過，2018年下半年，中國官方針對影視從業人員查稅、限制戲劇片酬及綜藝嘉賓出席費、禁炒作偶像、限制古裝劇播出時間，最近還進禁播宮鬥劇，中國影視業早起已進入寒冬期。

據中媒報導，中國影視收緊政策後，2018年11月至2019年1月殺青劇中，50%以上的拍攝期大幅縮短，平均1至2天拍1集，約2個月就拍完一出60集的戲，因為壓縮時間就是壓縮成本。

中媒報導指出，面對寒冬，有人黯淡選擇離開，有人則選擇了「貓著過冬」：減少甚至停止一些影視項目的開機，縮減製作費用，一些原本的大製作項目因為資金問題而降格為中小製作。

不過，很多中國影視公司也挺不過寒冬，中國的易凱資本創始人王冉去年12月在一場演講表示，未來12個月，估計至少會有4分之1到3分之1的公司退出或者基本退出這個行業；5年之內，這個行業裏剩下的公司應該不超過1000家。

中國的愛奇藝創始人、CEO龔宇在「第6屆中國網路視聽大會」演講時提到，「已開機、已殺青，在後期製作，或者已經成片的網劇和電視劇中，沒有找到播出平台的超過百部，投資的金額在100億元以上，甚至可能更多。這只是最近1、2年新誕生的作品，還沒算上歷史積壓。」

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