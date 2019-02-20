血壓飆到190... 傅崐萁驚爆年前住院

2019-02-20 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮前縣長傅崐萁在去年9月底因炒股案入獄，至今即將滿5個月，不過有知情人士透露，傅崐萁年前曾因為血壓突然飆到190，緊急「戒護外醫」在醫院住了7天，也讓妻子、現任縣長徐榛蔚嚇出一身冷汗。

根據《周刊王》報導，知情人士指出，傅崐萁在年前突然感到頭暈目眩又頭痛，血壓還飆高到190，獄方進行緊急處置，將傅崐萁送往國軍花蓮805醫院治療，並通知徐榛蔚此事，最後在醫院住了7天，在除夕當天返回監獄。據了解，傅崐萁送醫後病情就獲得控制，但為了保險起見，院方建議他住院觀察，傅崐萁才在醫院中待了7天。針對傅崐萁送醫一事，獄方也證實此事，強調目前傅崐萁的心情及生活狀況穩定。

傅崐萁近年來飽受心血管疾病所苦，他在2016年6月15日在住家因為胸口劇痛而倒地，被緊急送往北榮，醫師檢查後發現傅崐萁的心臟有兩處血管阻塞，於是進行心導管手術，但是傅崐萁在術後又出現傷口感染，造成發燒症狀，注射抗生素後才控制住病情。

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