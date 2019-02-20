勸吳敦義回歸現有規則 蔡詩萍：機關算盡也未必會贏

2019-02-20 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選提名方式近來備受關注，國民黨主席吳敦義也因此受到國民黨內部人士抨擊，作家蔡詩萍在臉書建議吳敦義「回歸現有規則範圍」，不必也無需另闢蹊徑，否則就算機關算盡，自己也未必會贏，還會孤立自己。

蔡詩萍表示，吳敦義正把自己逼向「英明毀於一旦」的懸崖之上，但他豈會不知道「司馬昭之心，路人皆知」的典故，在眾人皆知他心機的同時，仍要為自己鋪陳一條通往總統大選的捷徑，吳敦義越自作聰明，就越曝露他「國王新衣」的窘境。

蔡詩萍認為，吳敦義的形象長久以來就是太好辯，有著典型政治人物的「油滑世故」，「薑是老的辣」是事實，但市場上總喜歡鮮一點、嫩一點的嫩薑時，該檢討反省的一定是他自己，而非市場的好惡，只因市場是有選擇性的，沒人因為你最優，就非選你不可，市場上的選擇就是「你是否有可選擇性」，而可選擇性在於選民是否覺得有新想法、新可能及可期待感。

蔡詩萍強調，吳敦義若不多多思考，反而因自己掌握黨機器，便在提名的遊戲規則上做文章，那就更加坐實了外界對他長久以來的形象認知，這就是為什麼他在針對初選方式、提名時程做發言時，通常都只換來外界一陣嘲諷的原因。蔡詩萍建議，吳敦義最好的做法就是回歸現有規則，無需另闢蹊徑，初選上策為全民調。再來是七成民調、三成黨員投票的「七三制」，最糟糕的則是全黨員投票。

蔡詩萍認為，吳敦義要證明的不是自己沒私心，而是要證明自己是一位可以維持黨中央被相信的黨主席，否則機關算盡後自己未必會贏，卻可能把黨和自己都逼向讓歷史唾棄的一端，「政治人物要大開大闔，政治領袖要贏之有道，黨員不笨，選民不傻，機關算盡，只會孤立自己」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/