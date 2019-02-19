歐洲議會友台小組關心和平協議 邱垂正：不必然帶來和平

2019-02-19 21:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕長期關注我國及兩岸事務，並致力推動台灣、歐盟關係的歐洲議會友台小組主席朗根（Werner LANGEN）一行7人的訪問團，今（19）日上午拜會陸委會副主委邱垂正。席朗根關切媒體所報導的「兩岸和平協議須公投」一事，邱垂正回應指出，在北京當局不斷強加「一個中國原則」、「一國兩制」的政治框架於台灣的前提下，政府不主張簽任何消滅國家主權及台灣民主的政治性協議。

邱垂正表明，政府已規劃建立一個強力的民主防衛機制，也就是蔡英文總統在元旦談話所提的「民主防護網」，以避免任何政黨執政，將個人或政黨意志凌駕在民意之上，以主權當作籌碼，導致危害主權、傷害民主的不可逆結果。

邱垂正強調，面對專制政權的中國大陸，簽署和平協議，並不必然帶來和平。這從香港實施「一國兩制」及西藏接受「和平協議」的事例，都已昭然若揭。這使陸委會更責無旁貸地在相關機制上設立高門檻，規範涉及政治議題的談判，必須由行政院提出談判計畫，立法院要有3分之2的委員同意才可以去談。高門檻的設計，最主要是針對涉及兩岸的政治議題，因為若社會沒有高度共識，將會帶來更大的爭議與紛擾。

席朗根也關心，台灣社會民主開放，如何面對中國的各項軍事、經濟、政治及文化的滲透和干預，邱垂正說明，國際社會近年對中國大陸的「銳實力」有所警愓及防範，但台灣卻因地缘及兩岸關係的密切互動，已承受中國大陸的挑釁恫嚇、極限施壓超過20年，但台灣有堅強韌性，以「求穩、應變、進步的原則」來應對。

邱垂正說，中華民國台灣是這個社會最大公約數，我們會堅守此一底線。台灣民主體制與價值，是我們最珍視的資產，政府施政也以民意為依歸。我們會捍衛中華民國台灣的最大利益，壯大台灣經濟和國防安全戰略，深化與美、歐盟等價值理念相近國家合作，也期盼國際社會以實際行動支持台灣。

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