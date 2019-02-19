又喝了施鹽咖啡？ 柯P：不運動、喝酒的健保費也應提高

2019-02-19 19:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近期重大火災死傷案件頻傳，目前全台北市裝設住宅用火災警報器的比率卻僅75％，台北市長柯文哲今天下午主持公安會報，當場裁示公布里的安裝率排行榜，未來住家有沒有裝設住警器，保險理賠費用也會不同，「蘿蔔和棍子」一起，期盼能在今年內提升裝設率到80％以上。

台北市住警器安裝率75％，柯文哲認為，這數字差不多「緊繃」了，最近火災死傷的案件都沒有裝，如果有裝就「落跑」了，顯見安裝住警器可以減少死傷。

「為了你好，免費給你裝還不裝，事後再來申請保險理賠」，柯P直斥這樣不合理，以後有裝跟沒有裝，賠款不一樣。他還說，「健保費也應該這樣」，像是抽菸、喝酒、吃檳榔、不運動、體重超過20％等，把自己弄得不安全，健保費就多繳一點。

他同時要求消防局公布里的安裝率排行榜，里長有榮譽心，就會自己想辦法，如此才能達到「蘿蔔和棍子」一起的效果。

柯文哲還建議，等到安裝率達到90％，就公布未安裝的地址。不過，消防局長吳俊鴻會後受訪時說，公布地址涉及個資問題，還須研議，會先從公布里的安裝率開始，以及提供安裝統計數據給保險業者，希望在年底前安裝率能超過80％。

截至今年1月為止，台北市中山區裝設率達100％，而文山區、萬華區、士林區、北投區的裝設率低於75％。

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