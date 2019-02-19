細數韓國瑜各式「被打臉」事蹟 王定宇：現在說他累了...

2019-02-19 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（19日）突然取消上午主持的市政會議，以及下午的發紅包行程；高雄市新聞局長王淺秋出面表示，韓國瑜這幾日太過操勞、體力不支才會取消行程。對此，立委王定宇PO出韓國瑜種種「被打臉事蹟」，諷刺表示「現在他累了，有沒有見過這麼嬌貴的好命市長啊」？

韓國瑜原定將在今日主持市政會議，卻在會前40分鐘宣布無法出席，改委請副市長李四川代為主持，原定下午發放紅包行程也一併取消。對此，新聞局長王淺秋指出，可能是這幾天行程排太滿，讓韓國瑜太操勞了，加上有點感冒，所以決定暫時休息一下。

對此，王定宇表示，過年民選首長多在崗位上忙，韓國瑜帶老婆出國度假，喝酒直播談前瞻也全部講錯，還被自己團隊打臉；提出的賽車、跑馬、任達華，通通都沒有跟人家聯絡而被打腫臉；今日公布的「寶可夢」活動竟然是「我小學三年級兒子就能處理的灑花」！

王定宇酸溜溜地說，韓國瑜上任才兩個月，「現在...他累了，直接取消所有行程去休息，還是要新聞處處長幫他說明，真的是好累喔！」最後更諷刺，「有沒有見過這麼嬌貴的好命市長啊」？

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