算計到人格扭曲的民進黨高層是誰？ 柯P避答這樣說…

2019-02-19 17:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天（18日）接受電視專訪，竟還酸民進黨高層算計到人格扭曲。對此，民進黨主席卓榮泰今天早上反問：「高層是在說我嗎？」還要柯文哲不要一直說算計，這樣會沒有合作空間。

不過，柯文哲今天下午主持公安會報前接受媒體聯訪，卻是稱讚卓榮泰「還算是好人」，而「賴清德也還好啦！」

媒體追問，「言下之意是更高層嗎？」、「對民進黨高層是否還有些心結難解？」柯文哲則是笑而不答，還顧左右言他：「奇怪，今天的對話怎麼這麼無聊？」

柯文哲昨天還嗆民進黨新潮流是國家禍害，卓榮泰也要他不要一竿子打翻一船人，柯文哲今天說，反正就是他的認知就這樣，但確實一個團隊中還是會有好人壞人，只是好人多少、壞人多少的差別。

當被問及「是認為新潮流壞人比較多嗎？」，柯P僅說：「黨內有派、派內有系」，段宜康算好人還是壞人，「叫他先吞曲棍球再說。」

柯文哲說，也不是說人本來是好人壞人，而是加入派系後，會有派系限制，所以他才會說，執政後才發現什麼叫做政治包袱，有些人本來也是好人，但在派系中，有他的利益，就把人扭曲掉了。

至於是不是認為新潮流曾幫他選舉的人都變成壞人柯文哲則是狐疑反問「新潮流誰幫我選舉」後，就沒有再多做回應。

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