學者分析吳敦義言行 結論超酸：難怪民進黨唯一支持吳

2019-02-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020總統大選還有一年左右的時間，國民黨內就已為初選爭執不休；對此，台師大政研所教授范世平分析了國民黨主席吳敦義近日來的的種種言行後，嘲諷地做出結論「難怪民進黨唯一支持吳敦義」。

吳敦義表示，民進黨會灌票給最好打、最弱的對象，因此反對總統候選人初選使用全民調。對此，范世平疑惑表示「那這不是對他最有利？何必反對？」此外，吳敦義建議仿效美國兩黨，提出「全黨員投票」初選機制，范世平則指出，其實重點不在美國，而在「黨員投票」，笵世平表示「這對他最有利！唉，何必遮遮掩掩，乾脆叫黨中央直接徵召他算了」。

對於吳敦義表示，在確保中華民國尊嚴跟獨立自主的主權前提下，願意跟對岸簽和平協議，笵世平則批評表示，人家習近平已經要對台推動「一國兩制」了，連「一中各表」的空間都沒有了，哪來的中華民國尊嚴與獨立自主主權？笵世平指出，馬英九之前也提過兩岸簽署和平協議，結果被罵到臭頭，才不得不提出「國家需要、民意支持、國會監督」的「三個原則」，怎麼吳敦義又想重蹈覆轍？也難怪民進黨唯一支持吳敦義參選總統！

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