三重立委補選 余天將請到賴神迎戰

2019-02-19 14:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，民進黨參選人余天今天下午到大同市民活動中心開直播，和婆媽一起煮湯圓、猜燈謎同樂，面對對手鄭世維週六將找高雄市長韓國瑜助選催票，余天透露，週六會找來院長級的神秘人物掃街，「我就直講啦，是賴神（前行政院長賴清德）」，表示傾所有的力量找大咖出來，更笑說要是最後還是沒辦法，可能就會出動全家人。

余天表示，已經賴清德聯繫，預計賴清德週六會來為他掃街拜票，爭取支持。

余天說，蔡英文總統會比較晚來，可能會在選前之夜現身、掃街，他表示當然很怕韓國瑜來，但自己團隊也傾盡全力，把大咖通通找來。

至於鄭世維掛了不少與韓國瑜、新北市長侯友宜的看板，營造同台氣勢，余天表示，他的看板都是自己一個人，除了部分是在地市議員李余典為他製作，印有兩人的合影，其他都是免費、朋友提供的。

外界好奇一連兩天開直播，是否鎖定空戰戰場？余天表示，直播是個趨勢，可以和三重的朋友聊天，讓民眾知道候選人在做些什麼，十幾年前的選舉，就沒有這種互動模式。

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