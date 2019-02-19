柯文哲批民進黨高層充滿「政治算計」卓榮泰：說我嗎?

2019-02-19 13:11

〔記者何玉華／新北報導〕台北市長柯文哲日前痛批民進黨高層總是充滿「政治算計」，新潮流是國家的禍害？民進黨主席卓榮泰今（19）天出席新北市議會民進黨團幹部交接前受訪表示，「高層是在說我嗎？」強調他抱持開放的態度，希望有心為台灣利益、國家整體目標努力的所有個人、政黨組織，都能夠拋開算計別人，真誠合作。虛心接受任何善意的批評，但絕不接受用泛指、統稱的概念，一竿子打翻所有人。

對於柯文哲稱民進黨的黨內有派、派內有系，新潮流是「國家禍害」，卓榮泰說，新潮流是個團體，新潮流絕大多數的成員也是民進黨員，希望國人同胞在批評任何的個人或團體時，不要一竿子打翻一條船，新潮流有很多優秀的同志，在各個階層與領域上努力的工作。

卓榮泰表示，他不容許任何的個人或團體去污衊黨員，只要指出具體的事實，對民進黨善意的批評，絕對虛心接受，但若不是的話，會傷害民進黨的黨員與聲譽，若是採泛指、統稱的概念去打翻所有的人，「他絕對不能接受，有必要他會挺身而出！」

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