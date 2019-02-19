吳敦義拋簽和平協議 民進黨：就是投降協議

2019-02-19 13:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨黨主席吳敦義日前提出，國民黨重返執政要與中國簽訂兩岸和平協議，民進黨發言人周江杰今表示，國民黨近日來，不論是吳敦義主席、王金平前院長都提出要與中國簽訂所謂的「和平協議」，而這樣的兩岸政治協議，實質上就是「投降協議」。

周江杰指出，我們可以從中國近年來在國際上不斷打壓台灣的種種行為來看，對台灣以極度不友善的態度對待，國民黨如今再提要與中國洽簽兩岸政治協議，若不是台灣主權受到保障的前提下對談，無異是與虎謀皮的行為。

周江杰指出，歷史殷鑑不遠，我們不論從國共內戰、二次大戰前歐洲的慕尼黑協定，還是1951年圖博跟中國簽訂「17條和平協議」來看，所有在強權威脅下而低頭簽訂的協議，都可說是投降協議，更是強國併吞他國的前部曲。所謂真正的和平是應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來的，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民是絕對不會接受這樣的投降協議。

周江杰表示，民進黨一貫的態度，就是捍衛台灣主權立場，台灣是扮演亞太區域和平的重要角色，在中國不放棄任何武力威脅台灣，不以敵視態度在國際對待台灣前，再多的政治協議都只是再重蹈歷史過去的教訓。因此，民進黨再次重申，中國若不放棄以武力強權威嚇台灣，民進黨會站在捍衛台灣主權及人民自由價值上，絕對反對和中國簽訂任何的政治協議。

周江杰表示，面對中國這樣蠻橫的強權國家，台灣不分朝野各個黨派，都必須要站在守護台灣主權及人民自由民主價值的立場，和台灣所有的人民站在一起，手拉手共同築起民主的防風林，守護台灣、我們一起生活的家園。

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