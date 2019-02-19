逾7千家臨時工廠登記明年到期 蘇揆：優先輔導合法

2019-02-19 12:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今進行施政總質詢，對於民進黨立委陳素月關注農地工廠問題，行政院長蘇貞昌表示，長期群聚且沒有污染與公安危疑的工廠，希望就地輔導，已辦理臨時工廠登記的7000多家工廠，不因明年到期而失效，會最優先來輔導他們合法。

陳素月質詢指出，有一部分中小企業因為地目關係，無法取得合法工廠登記證，因此過去政府開了一扇門，讓他們可以辦理臨時工廠登記，以便輔導他們合法，但輔導期限即將在明年6月到期且過程緩慢，目前取得臨時工廠登記者僅有7000多家，業者面臨很大壓力。

對此蘇貞昌表示，昨天已召集政務委員張景森、龔明鑫及經濟部、農委會、內政部等相關部會開會，會中做出三點決定，第一是不准新設、不得污染、不得危及公安，政府也不會再浪費1萬4000多公頃農地來安置這幾萬家工廠。

第二，是相信政府、配合政府而辦理臨登的7000多家工廠，不因明年到期而失效，會最優先來輔導他們合法；第三則是對於長期群聚、沒有污染、沒有公安危疑的工廠，希望就地輔導，給他們各方面的幫助與誘因。

蘇貞昌強調，希望這些為台灣拚經濟的工廠老闆可以不用害怕被拆，安心去拚經濟，對台灣才是最有利的，他將請張景森及相關部會盡速針對昨天的決議研擬相關修法送到立法院，讓業者安心，並往土地保護、產業發展、國家安全、環境永續等方面繼續努力。

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