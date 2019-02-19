海地暴動波及 與我合作輸電網計畫遭擱置

2019-02-19 11:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕友邦海地首都及主要城市連日發生反政府抗議行動，也波及我國海地合作的首都太子港電網建設計畫。外交部今天表示，電網的貸款和工程約都已經洽妥，尚須國會審議通過，但國會目前運作停擺。我方盼望海地各方協商之下儘快恢復正常，我方承諾的計畫也能儘快動工，解決太子港的輸電問題。

海地首都太子港及主要城市自2月7日起連日發生大規模反政府抗議行動，至今發生多起死傷。外交部拉美司司長俞大㵢今天說，我國大使館目前維持運作，旅居海地國人包括僑胞、台商、大使館與技術團員眷，約50人，都安全無虞，也沒有財產損失。俞大㵢並提醒國人，外交部已經相應調整旅遊警戒為橙色，建議國人非必要不要前往海地旅遊。

不過我與海地合作的1億5千萬美元的太子港電網建設計畫，也受到當地暴動波及。俞大㵢回答媒體提問時說明，計畫基本上很順利，目前銀行貸款程序與工程約等都已洽妥，但因海地遭遇內政危機，目前尚須國會審議通過才能動工，而國會現在也沒有很正常運作，所以受到影響。

俞大㵢說，盼望海地在各方協商之下恢復正常，我方沒辦法預估時程，但既已做了承諾，對方也有期待，希望暴動平息，就能儘快動工，解決太子港的輸電問題。

太子港電網計畫透過政府開發援助（ODA）模式進行，由台灣廠商與海地政府簽約承建、海地政府向我方商業銀行貸款、再撥款給台灣廠商。是我國透過ODA模式，結合台灣公私夥伴關係資源與友邦合作的首例。

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