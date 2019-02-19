藍營智庫提倡 軍人微罪回歸軍法體系

2019-02-19 11:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨智庫「國家政策研究基金會」外交國防組今日上午召開「中共軍力威脅與我方因應作為座談會」，發表過去7到8個月訪談國內退役將領、專家、學者等初步意見，對我國所遭受中共軍力威脅與我方因應通盤探討。藍營智庫表示，有參與討論者主張，應將刑度一定程度以下的微罪和輕罪，平時仍回歸軍法體系處理，但這須配合軍法體系改革。

國家政策研究基金會外交國防組召集人林郁方表示，很多退將都參與討論，這的確是很大膽地討論，而除非遭遇命案，否則很多案子應可以在軍隊裡解決，如此也使長官威信比較不受到打擊。

林郁方也表示，軍事理論家克勞塞維茲曾說過，戰爭是政治其他方式的延長，如兩岸政治關係穩定，戰爭的可能性很低，但這也非我方可全盤掌控，受到中共主觀判定、中美鬥爭是和解或持續。但操之在我部分，則有3大支柱在撐。

林郁方表示，第一個支柱為國防力量，他認為「政治不要讓中共太悲觀，連談都不能談，但軍事不要讓中共太樂觀」。第二個柱子為對外關係，雖外界會討論我軍要撐幾天、撐幾天的原因與後續因應，而各界都知道這些是希望美國協助，讓中國終止軍事行動。第三個柱子則在兩岸關係，我們軍事力量不斷增加，但為何國內安全感沒增加，關鍵在於兩岸關係穩定與否。他也認為，不管喜歡不喜歡，當局應先穩定兩岸關係。

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