焦糖哥哥遭中國封殺 陸委會批蠻橫政治審查

2019-02-18 21:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣藝人「焦糖哥哥」陳嘉行遭中國施壓，原擔任台灣編輯和中國出版社合作的書籍書封推薦人，卻忽然被中方要求刪除。陸委會今天對此表示，中共以意識形態蠻橫輸出政治審查，再次凸顯中共謀我日深，甚至著手打壓台灣言論、出版自由，批「不當介入文化交流」，也強調「只會引起台灣民眾反感」。

陳嘉行時常針砭時事，談過婚姻平權、政治議題，也曾公開支持總統蔡英文和批判中國政府；昨（17）天他在臉書公開一封台灣出版社信函，提到他原先掛名推薦書籍，卻因該書與中國中信出版社合作，中國方面表示要將書封上他的掛名推薦刪除，否則不予出版，最終台灣出版社只能讓步，明顯遭到中國政府封殺。

陸委會今天對此表示，中共以其意識形態，蠻橫對台灣出版品及民眾言行輸出政治審查，甚至據以作為干預圖書出版的理由。此一個案，再次凸顯中共謀我日深，甚至已經著手打壓台灣的言論、出版自由。

陸委會強調，不容中共「以政治考量不當介入兩岸文化交流」，箝制台灣民眾及出版品言論和出版自由；也再度提醒中共，此舉只會引起台灣民眾的反感，加深我民眾對中共政權的負面印象，不利於兩岸文化交流。

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