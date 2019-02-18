「我不選總統」盧秀燕推辭會面 陸委會：與大選無關

2019-02-18 20:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕從新任縣市首長上任後，陸委會陸續拜會地方政府，但台中市政府部分遲未成行，台中市長盧秀燕以「我不選總統不用來」回應；陸委會今天則說，陸委會相關安排與總統大選無關，見面溝通有助互相了解，此應對方式「恐非妥適」。

陸委會主委陳明通自過年前就不斷聯繫台中市政府，想與盧秀燕會談，卻碰了軟釘子，雙方迄今未會面。盧秀燕昨天說，她以市政優先，實在是太忙，不過「我又不選總統，免來找我，先找想選總統的人溝通比較重要」。盧秀燕強調，她很重視與陸委會主委的會談，但希望能延後，不用那麼急。

陸委會今天對此表示，強化中央與地方溝通互動，一向是政府推動兩岸事務的重要一環，陸委會每年均安排主委或副主委拜會縣市政府，傾聽地方意見、說明政府兩岸政策，並就縣市政府關切議題提供協處及諮詢。陸委會迄今已拜會6個縣市，時程規劃均尊重各地方政府。

陸委會說，對於台中市多次推遲會面，本會也表示尊重，不過「相關安排並非與總統大選有關」。陸委會強調，兩岸事務是中央政府職權，面對中共對台統戰分化日益加大，中央與地方應以審慎的態度共同面對，大家團結一致、戰略協同，才能共同應對外在的威脅與挑戰。

陸委會表示，若干新任地方首長與團隊對兩岸政策與交流規範未甚熟稔，也對兩岸關係表示各種意見，陸委會認為，見面溝通、交換意見應有助增進相互瞭解，如以「先找想選總統的人溝通」的應對方式，恐非妥適，也非陸委會拜會本意。

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