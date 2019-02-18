韓國瑜酒後嗆政院卡前瞻 網友驚：是國民黨自己人幹的

2019-02-18 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨晚酒後在直播中痛批行政院故意卡前瞻計畫預算，今天補充指明是高雄捷運岡山路竹延伸段二期計畫，行政院澄清絕無此事，交通部也強調，只因地方首長更迭，基於尊重才詢問市府是否政策有變，從未要求重寫；不過，有PTT網友發現，最初想退回高雄前瞻預算的，居然是國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆。

綜合媒體報導，2018年底大選，許多縣市政府首長異動，立法院國民黨團認為新民意已產生，要求行政院重新評估前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，並與新任縣市首長討論後重新擬定，再送立法院審議；其中，國民黨曾銘宗、費鴻泰、賴士葆3人都主張，行政院有必要與新任地方首長溝通，重新評估，是否撤回第二期預算計畫。

不過，立法院隨後在去年12月28日通過2229.5億元「中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算」；有關軌道建設「都市推動捷運」，交通部編列約98億元預算，其中包括高雄捷運岡山路竹延伸線二期約10億元，經朝野討論後決議凍結10％，立委要求交通部協調高雄市府提出書面報告後始得動支。

高雄市政府表示，2018年12月27日便已完成報告送交通部，並希望交通部不要減少經費；交通部路政司指出，一切依照程序處理，目前仍等候立法院安排召開預算解凍審查會；行政院副院長陳其邁今上午澄清，行政院已與高市副市長李四川確認過，沒有退回這事。

PTT有網友發現，原來最先想將高雄前瞻二期退回的人居然是國民黨立委，立刻號召韓粉出征臉書抗議，不少網友也紛紛笑說「原來是自己人沒事沒事」、「自己打自己是哪招」、「3個快出來跟韓導謝罪！」、「還好邁邁全心相挺完全沒有害怕的要給預算」

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