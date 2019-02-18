協調物流業者假日配送蔬果 林佳龍：接地氣政策是了解人民需求

2019-02-18 20:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕避免農民假日收成後新鮮蔬果無人配送，交通部長林佳龍昨在臉書表示，已協調四家物流業者協助在假日配送，維持蔬果正常運銷，卻遭物流業者反彈。林佳龍今天再度強調，物流業者就是不分日夜，將最好品質的蔬果送到市場，賣出好價格，這就是接地氣，了解基層人民需求；他也強調，物流業者和駕駛員絕對不會有違反七休一法令的問題，加班費和輪休制度也會落實，請大家不用擔心。

部分物流業者取消假日服務，許多農民擔心影響蔬果運銷。交通部長林佳龍昨在臉書說，經協調後，4家物流業者將維持假日蔬果物流配送服務。

他今天赴屏東東港大鵬灣視察台灣燈會時表示，生鮮蔬果產品最重要的就是搶時間，但有時收成配上週休或連假，不忍心讓農民辛苦栽種的農產品無法及時送到市場，因此在閣揆蘇貞昌指示下，由交通部做協調，除了本身有中華郵政快遞和包裹物流服務，另也協調四家民間物流業者，目前已有兩家上路，其餘兩家將在23日跟進，物流業者不分日夜將最好蔬果送到市場獲得最好的價錢，這就是接地氣，了解基層人民的需要。

林佳龍說，請大家放心，物流業者和駕駛員不會有違反勞動法令的情況發生，一定會按照相關法令作人力配置，加班和輪休也會落實，這些都和業者協調完成，也許這些量不多，但好的政策就是要讓人民有感。

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