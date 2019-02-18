「全台灣都欠高雄人？」 學者反問：韓國瑜是否對得起高雄人

2019-02-18 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（17日）深夜在高雄市一家酒吧進行臉書直播，「全台灣人都欠高雄人」，稱中央不但不回饋高雄，反而還要高雄重寫「前瞻」補助款計畫，「我不可能會接受！」對此，政大教授徐世榮則反問，韓國瑜是否對得起高雄人？

韓國瑜昨表示，高雄過去用一座城市帶動台灣的重工業，犧牲了環境，市民還得忍受眾多汙染，現在想獲得回饋，卻被中央要求重寫補助款計畫，他痛批「是希望我在施政的當頭上活活摔死，我不可能會接受！」講到激動處還嗆說「全台灣人都欠高雄人」。

「韓國瑜是否對得起高雄人？」徐世榮今天則在臉書表示，或許可以用一句《台灣俗語》來形容韓國瑜現在的情形，即「袂曉駛船 嫌溪彎」。他說，韓國瑜剛上任也還沒幾天，卻看他幾乎是天天都在口出惡言，一下子罵別人都在鬼混，一下子則是認為所有台灣人都對不起高雄人。

徐世榮認為，韓國瑜應該拿出真功夫先做點正經事，給出成績後再來批評，否則可能就真的是應驗了這句俗語，「袂曉駛船 嫌溪彎」！他也感嘆，其實，當高雄人給韓國瑜機會時，韓最需擔心的並不是「所有台灣人都對不起高雄人」，而是「韓國瑜是否對得起高雄人」？不是嗎？

針對韓國瑜稱，中央要求高市府所申請的前瞻計畫補助要重寫一事，行政院副院長陳其邁今上午受訪時澄清，表示行政院跟韓市府的副市長李四川確認過沒有此事。

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