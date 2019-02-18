被譏搏版面小丑 王世堅：柯才到處搞怪作秀炒議題

2019-02-18 15:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲指新潮流是國家禍害，議員王世堅則是搏版面的小丑。王回應，議會過去4年來除他個人，其他黨派都跟柯交好過，好的時候你濃我濃，現在稍微批評柯就變成國家禍害，柯不務正業無心市政，到處搞怪作秀炒議題，又變裝敷面膜裝白癡，柯才是小丑，這是市長該做的嗎？「請柯文哲管好自己」。

王世堅說，柯文哲把市政資源拿來搭自己更上層樓的政治舞台，柯才是台灣的頭號禍害，放任市政脫韁野馬，柯治理下的台北市是癱瘓經濟，荒腔走板一事無成，請柯文哲管好自己，對於女性議員辱罵三字經，顯示柯修養有很大的問題，相信市民會越來越清楚誰才是國家禍害。

王世堅指出，他善盡議員職責監督市長，只是質詢監督兇一點，措辭嚴厲點，不是搏版面，柯文哲不做份內工作，裝白癡裝無厘頭扮小丑。

王世堅說，論EQ、涵養與氣度，高雄市長韓國瑜贏柯文哲太多了，柯心裡吃味，柯只看到韓流現象且還歷久不衰遠遠把柯甩在後面，心裡就吃味；在他眼中「柯文哲已經不像話到極點」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/