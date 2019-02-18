韓國瑜再批蔡總統 府：酒後直播不是好的點子

2019-02-18 14:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於高雄市長韓國瑜再批評蔡英文總統的兩岸政策，不知要把台灣人民帶往那個方向。總統府發言人林鶴明今日回應，總統在兩岸政策的領導受到國際社會的肯定與支持，我們方向很清楚，就是讓台灣更自由、更民主、更安全及更繁榮。林並意有所指說，如果不清楚，他願意再說一次。

韓國瑜17日深夜在高市一家酒吧進行臉書直播，表示要體驗「高雄跑吧行程」，他並再度蔡英文「放棄大陸市場是腦袋壞掉了嗎？」接著更直言「全台灣人都欠高雄人」。韓重申九二共識是兩岸的「定海神針」，並說到如果不要九二共識、中華民國、不敢台灣獨立，「那請蔡英文告訴我該往哪裡去？」

對此，林鶴明在今日總統府記者會上說，韓市長已經上任一段時間，我們都瞭解城市治理千頭萬緒，高雄市民也都很關注，希望市長盡快回到市政，並盡快落實。

林並說，兩岸事務是總統職權，總統在兩岸的領導，國際社會多所肯定，也給予很多支持，而台灣是主權國家，我們方向很清楚，就是讓台灣更自由、更民主、更安全及更繁榮。這也沒有一國兩制的問題。

林鶴明強調，從政府立場，無論是哪個城市的發展，都希望中央與地方合作，對於韓國瑜在酒吧直言所謂全台灣人都欠高雄人等說法，林並說，我們都愛高雄，並酸韓說「酒後直播不是好的點子」。

至於蔡總統在去年選後曾表示希望與直轄市長會面，目前僅安排過台北市及桃園市，被問到是否安排總統與韓市長見面？林鶴明回答，總統會有到地方的行程，只要有適時的規劃，就會安排。

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