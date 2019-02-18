韓國瑜親中言論頻加碼 顏擇雅：中國怎還沒送來大禮？

2019-02-18 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜支持九二共識，時常對兩岸關係發表言論，從「指腹為婚」到「你儂我儂」，引發不少爭議，對此，作家顏擇雅表示，韓國瑜早就表態支持九二共識，「為什麼中國還遲遲不送來〝貨出去人進來〞的大禮？」

顏擇雅在其臉書發文表示，韓國瑜稱兩岸關係「指腹為婚」更加碼變成「你儂我儂」，先不管個人好惡，顏擇雅質疑，「韓國瑜不是老早承認九二共識了嗎？為什麼中國還遲遲不送來〝貨出去人進來〞的大禮？」中客團還沒來、中國也沒有向高雄下單購買物產，「逼得韓國瑜嘴皮子必須一直加碼，才有〝指腹為婚〞再來是〝你儂我儂〞這種話」。

顏擇雅說，這種現象表示，「講〝九二共識〞就可以讓中國龍心大悅的時間已經過去了」，只要希望得到中國幫助，中國「就會認定〝九二共識〞不夠」，導致「你必須講更多」並將姿態放得更低，「它要你搖尾巴，搖尾巴不夠，它要你舔鞋，而且還要跪著，跪姿還要挑剔」。

那麼中美貿易大戰導致中國經濟受到影響，中國會因此攏絡台灣嗎？顏擇雅認為，並不會，就是因為中國在貿易戰中吃了癟，「所以中國更需要台灣向它下跪」，「貨出去人進來」乍聽之下很美好，但若實現這六字是藉由九二共識，就只能「仰中國鼻息」，「中國胃口還會越來越大，台灣就必須付出尊嚴的代價，一直付一直付」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/