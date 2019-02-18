鄭文燦：撥補警力「完全接受」 盼前3年補助一半

2019-02-18 13:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕流浪警察問題引起各界議論，桃園市可能要移撥5000警力中的722位員警，市長鄭文燦強調，桃園市的警民比偏高，對於警力的撥補，市府「百分之百完全接受」，但他希望以3年為期，每年由中央補助一半約3億多元的經費。

鄭文燦上午主持龜山區幸美七街大江山公園籃球場天幕落成啟用典禮時，被詢及流浪警察問題，他說，桃園市的警力不足，在六都中警民比也比較偏高，所以警政署以專科班方式培訓了5000餘警力，要移撥桃園市722位員警，桃園市府將「百分之百完全接受」。

但桃園市若增加722位員警，每年就要增加7億餘元的預算，鄭文燦說，市府4年下來要增加近30億元預算，負擔沉重，以今年預算為例，就沒編那麼多。所以他與其他5都首長，分別向行政院反映，希望可以用3年為期，由中央補助一半的經費。

鄭文燦認為，警力的撥補，「該分發就要分發」，就不會有流浪警察的問題，但預算上，應由警政署、主計總處、人事總處協助分擔地方的預算，尤其是移撥員警人數最多的桃園市與新北市。

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