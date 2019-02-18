被控打人 陸戰隊上士開直播喊冤惹議

2019-02-18 12:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊一名楊姓上士近期開設一個Youtube頻道「國軍好棒棒」，指他被指控去年三月和一名郭姓上尉發生衝突，他否認打人卻未獲法院採信，因此開直播喊冤。對此，海軍陸戰隊稍早表示，楊姓上士隸屬戰車大隊，在社群媒體平台上傳發表不實言論，另也將依國軍相關規定依法適懲。

海軍陸戰隊表示，此案係因楊姓上士去年3月19日擔任眷村巡管人員期間，出拳毆打業管郭姓上尉，此舉乃個人不當行為，並遭單位移送法辦，案經高雄橋頭地方法院審理，今年1月31日認定楊士所為構成「對上官為暴行」，判決有期徒刑3個月，如易科罰金以新臺幣壹仟元折算一日。

海軍陸戰隊表示，該案秉依法行政原則移送法辦，楊士所述挾怨報復，經調查並非事實，尊重司法判決；另業於2月13日召開人事評議會，將楊士予以「撤職」處分，後續將針對楊士未經核備，於網路社群平臺發表或談論個人知悉之軍中事務依「陸海空軍懲罰法」、「國軍資通安全獎懲規定」及「國軍人員違犯保密規定行政懲處基準表」依法適懲。

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