反中被盯上？「焦糖哥哥」自爆中國出版審查封殺他

2019-02-18 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕「焦糖哥哥」陳嘉行近來大談政治話題，支持總統蔡英文，並屢屢批判中國政府，「焦糖哥哥」疑因高調反中行為，遭到中國政府封殺，有出版社表示，中國方面要求出版社必須刪除「焦糖哥哥」的掛名推薦，方可出版。

「焦糖哥哥」陳嘉行今在臉書PO出一封出版社的致函，文忠表示，日前請「焦糖哥哥」推薦的書籍，欲在中國出版時遭到困難，中國的中信出版社，要求將「焦糖哥哥」從掛名推薦人中刪除，否則不能出版。

出版社指出，這是從業10多年來首度遇到的情況，儘管立刻進行交涉，並詢問刪除原因，無奈對方都未回應，由於付印在即，已來不及撤回出版計畫，被迫刪除將「焦糖哥哥」從推薦名單中刪除。

出版社除了致函向「焦糖哥哥」表達歉意外，也強調「經此一事，我們也決定往後大幅降低與中國出版社的合作」。

「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書質疑「政治歸政治，出版歸出版？」他PO出這封信的原因就是要讓網友們知道「中國在言論審查上就是這種力道，尤其對台灣人更甚」，聽說最近有政黨在呼籲兩岸簽和平協議，他說「記得看看西藏」。

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