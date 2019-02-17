韓國瑜「鬼混說」打臉自己！ 王定宇爆：他以前當立委超混

2019-02-17 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前的「鬼混說」抹煞了許多人的努力，引來財訊傳媒董事長謝金河痛批，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年」，盼韓國瑜拿出真本事「發大財」，別再靠中國。而民進黨立委王定宇今更爆料，16年前韓國瑜在擔任立委，質詢次數加起來還不到5次，根本是「自己在鬼混，就以為大家都在混」。

韓國瑜日前在一場論壇上批評台灣的經濟，從原本是亞洲四小龍的老大，不斷退步至今，「整整鬼混了20多年」。引來謝金河在臉書上抨擊，「每一個經濟體本來就都有不同的經濟週期」，台灣之所以看起來是鬼混或裹足不前的狀態，是因為台灣在進入高成長末期時，剛好遇上中國經濟的主升段，對比之下當然會覺得有所差異。

謝金河強調，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年」，台灣默默努力的人還很多，到底是誰在鬼混？呼籲韓國瑜別再一味靠中國，要「發大財」就拿出真本事來。

對此，王定宇今也在臉書爆料，韓國瑜自己才是「能混就混的典範」，因為16年前韓還在當立委的時候，他在所屬的委員會中，口頭質詢才「1次」、書面質詢「3次」，執行率也只有16%，根本是「自己鬼混，就以為大家都在混啊！」

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