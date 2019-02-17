水牛伯助講余天 游錫堃：民進黨是台灣的親生兒子

2019-02-17 22:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立委補選，民進黨候選人余天競選總部成立晚會，今晚在三重向日葵廣場舉行，現場湧進2千多名支持者。前行政院長游錫堃到場助講表示，當然有人認為民進黨表現不好，但民進黨是台灣的親生兒子，更是華人地區第一個民主政黨，呼籲選民集中選票、投給余天，讓世界看到，台灣人是支持自由民主的國家。

游錫堃一上台就和民眾搏感情表示，「水牛伯永遠愛大家、永遠想念你們」，表示三重是民主聖地，和其他地方不一樣，民進黨黨外變有黨，有黨變有總統，三重的鄉親貢獻很大。

游錫堃說，全球有17億華人，民進黨是華人地區第一個民主政黨，相當不容易，希望民主聖地三重能夠展現台灣的民意，告訴世界，台灣的人民是支持自由民主的國家。

游錫堃說，去年底的地方選舉是蔡英文總統的期中考，但選得不好、氣勢不好，希望三重民眾能夠當砥柱中流，協助民進黨站得正、站得穩。

游錫堃說，當然有人認為民進黨表現不好，但是民進黨是台灣的親生兒子，更說新疆還有上百萬人在集中營，接受再教育；西藏雖然簽和平協議，但一點都不自由，香港則是一國兩制，還好台灣30年前就懂得組民進黨，才有今天的自由民主。

民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃也到場助講，余天的家人也將同台催票。

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