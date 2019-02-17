誘發柯P飆髒話 許淑華轟公園處長「言語霸凌」

2019-02-17 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天出席陽明山花季開幕活動，但過程中工務局公園處長黃立遠向柯文哲小聲說，之前市府編列杜鵑花特別預算時，台北市議員許淑華卻認為這是政治議題操作杯葛，讓柯文哲聽了忍不住脫口罵「幹」，還說「就直接給它譙下去」。對此許淑華知悉後，則在臉書上痛批黃立遠對她「言語霸凌」，製造是非亂和柯市長告狀。

許淑華今在臉書上表示，她已經不想再多說什麼了，明明議會支持杜鵑花的預算，也通過要讓公園處執行，「現在黃立遠處長執行不力卻怪在我頭上，還說我們議會在政治操作」，無疑是在製造是非、亂跟柯市長告狀，要陷議會與府會關係不利。

許淑華還痛罵黃立遠，「我不懂為何為了求官可以出賣支持你的議員？為何為了求官不惜讓市長府會關係不和諧？」黃立遠這樣的行為對她來說，應該「也是一種『言語霸凌』吧！」

台北市政府工務局公園處今晚也發出聲明稿，稱原先是柯市長於非公開場合，詢問杜鵑花季預算是否順利編列執行，故公園處長黃立遠才私下向市長表示，某些議員有意見，「本案皆是市長及黃處長的私下談話，若造成議員的誤會及不舒服，黃處長願意向議員道歉。」

工務局表示，106年11月30日工務委員會審查預算時，因數位議員對種植杜鵑花的效果及範圍有意見，因此暫擱該筆826萬元預算，但其後工務局努力溝通後，議員勉為接受，但附帶決議隔年不得再編列該筆預算。該筆預算最後政黨協商時以600萬元法定預算通過，並在107年執行該筆預算。

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