韓國瑜為謝龍介站台推銷農產 黃偉哲：政治意味大於幫農民

2019-02-17 19:18

［記者劉婉君／台南報導］國民黨籍的台南市立委補選參選人謝龍介今天舉行「農漁產品展示會暨謝龍介競選總部成立」，找來高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕合體造勢。台南市長黃偉哲表示，如果今天的聚會定位在為台灣農民行銷農產品，不分藍綠都會支持、都會認同，但如果是競選總部成立兼行銷農產品，政治意味就大於幫忙農民的意味。

黃偉哲表示，經過這場園遊會，可以為農民增加多少效益、創造多少商機，還有待接下來的檢驗，他認為，政治是一回事、產業是一回事、幫助農民又是另一回事，「還是不要混在一起比。」

至於此場造勢活動對民進黨籍參選人郭國文是否會造成影響，黃偉哲也不諱言表示，或多或少會有影響，不能矇著眼睛說沒有，不過，看起來比預期的還OK，郭國文從學生時代就替工人發聲、替弱勢發聲，擔任立委後可以替農民、替市民發聲，今天也有行程一票一票地拉，他對郭國文還是充滿信心。

黃偉哲說，謝龍介競選總部成立造成一陣風，風過了，還是要面對現實的問題，一陣風也好、一陣韓流也罷，面對農民接地氣才是王道。

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