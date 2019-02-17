林明溱：不想再對總統人選產生方式表意見 不團結難執政

2019-02-17 21:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨總統參選人產生方式，吳敦義拋「全黨員投票」，最早開槍盼用全民調方式產生人選的南投縣長林明溱，不願就此發表意見，他說「不多說以免得罪人」，但他仍語重心長地說；「不團結執政無望！」，希望黨內大老出來協調，不要再分裂下去。

藍營表態要選2020總統的人愈來愈多，前行政院長張善政也宣布要以無黨籍身分參選，而國民黨內的總統參選人選產生方式還不定，吳敦義不贊成全民調，拋出「全黨員投票」的人選產生方式。

身為吳敦義的同鄉，南投縣長林明溱是黨內第一個跳出來表態，希望用「全民調」方式產生人選的縣市長，當時他還以自己為例，指自己上屆就是全民調產生的參選人，對於吳主席從「7成民調，3成黨員投票」決定成「全黨員投票」，不再表示看法，他說：「多說會得罪人」。

不願對產生人選方式表示意見，林明溱卻仍忍不住強調，黨內一定要團結，不團結就很難執政。最好能趕快有黨內大老出來協調，讓人選產生方式達成共識，而該人選是要能勝選的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/