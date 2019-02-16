柯P質疑取消徵兵力量不夠 國防部回嗆：募兵制戰力強

2019-02-16 22:45

〔記者羅添斌／台北報導〕台北市長柯文哲批評民進黨政府，「掛台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」中國來犯，台灣目前的國防實力，撐得過2天嗎？國防部今晚回嗆說，國軍依據憲法，效忠國家保護人民，絕對有信心及能力，確保國家安全與區域穩定和平。

國防部指出，世界主要現代化先進國家大多實施募兵制，具有役期長、長留久用、專才專用、有利戰力提升等優點。在政府多元配套措施下，募兵人力自104年69.5%，迄107年底已達到82.8%。

國防部表示，近年來，無論歷次天然災害救援，以及運用聯合情監偵妥適因應敵情狀況。更自今年第一季起強化戰訓任務，首重「帶著敵情練兵」以迅速提升戰力為首要工作，要求各部隊必須以「超敵勝敵」為目標，依「戰力防護」、「濱海決勝」及「灘岸殲敵」作戰指導，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，達到「防衛固守，重層嚇阻」的戰略目標，積極展現自我防衛的決心與能力。

國防部強調，國軍自推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標，建構「量小、質精、戰力強」可恃的堅實國防戰力。國軍捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，籲請國人支持，共同守護家園

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