小保全不認識大秘書！工務局秘書PO文嗆保全 挨批耍官威

2019-02-16 22:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年桃園燈會主燈區在桃園區三民公園，由於媒體採訪停車被保全擋在門口，桃園市工務局秘書吳政樺今晚協調時未配戴識別證，被保全阻攔，事後她在臉書PO文說，做人太客氣了，該耍特權沒有發揮，未來讓所有保全都認識她。而吳政樺的PO文被議員詹江村轉貼後，網友紛紛留言批「好大的官威」。

市府發言人詹賀舜說，當初吳政樺是急於處理媒體採訪事宜，沒想到保全剛來竟然不認識她，事後也請觀旅局官員協助放行，吳政樺事後回想「自己沒有配戴識別證」，保全基於職責不讓她進來並無不妥，將會把PO文撤下。

吳政樺PO文指出，媒體車子要進停車場時被保全擋下，保全說未接獲指令不能放行，她剛好在旁，於是和官員請保全放行，沒想到保全回答，才來三天不認識她，不能聽她的指令。

吳政樺還說，「這句話真的很靠北！難道你是新人就可以不聽指令？」、「一定是平時處事太過低調，以致於每天出出入入，保全竟然不知道我是養工處的上級單位」，表明職務時，保全竟然回應，怎麼知道妳是不是真的？她寫道，難不成台灣的詐騙集團已經猖獗到什麼鬼身分的人都要冒充了嗎？

最後吳政樺說，「這件事讓她深深反省了一下，結論就是做人實在太客氣了，該耍特權時都沒有好好地發揮！所以事後我打電話給主秘，請主秘讓所有保全一定要認識我，每天都在那裏進出，千萬不要再跟我講那些鬼話了！」

詹江村轉PO貼文後，網友紛紛留言，「好大的官威」、「以後市府不要識別證」、「官字兩個口」、「只能說當官真好」，也有網友挺保全，認為保全沒有錯。

據悉，吳政樺是台南人，成功大學土木工程研究所畢業，曾在不當黨產處理委員會、高雄市政府、立法院工作，年前才來市府工作。

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