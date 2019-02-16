228共生音樂節起跑 將邀受難者後代演出

2019-02-16 20:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕每年由青年學子發起的228共生音樂節開始暖身，今年除了持續用各式活動來讓更多人接觸到這段歷史傷痕之外，也首度使用instagram（ig）製作互動遊戲，用日記方式來讓網友解謎，猜猜是哪位政治受害者，試圖以輕鬆的方式，降低參與及閱讀的門檻，更平易近人地讓年輕族群能貼近228事件及轉型正義。此外，也將邀請政治受難者的後代、獨立音樂創作男歌手黃玠表演，並且分享家族的故事。

共生音樂節今年邁入第7屆，成員大多數是學生，每年都吸引6000到1萬不等的民眾參與，是台灣目前規模最大的228活動，每年都透過小額群眾募資、販售周邊小物來支應相關活動費用，由於收入不固定，因此之後也將成立協會來穩定運作。

共生音樂節之所以命名為共生，除了「共」字本身隱藏著228的符碼外，還有一個重點，在於沿用南非族語「待人以仁」（ubuntu）的意義，希望可以透過記憶過去的衝突與仇恨，反思其中的正義問題，以促成各族群的理解共生。

今年也是共生音樂節首次舉辦歷史工作坊，內容包含三場講座、分組討論、分析文本、各組發表等，講座邀請228事件紀念基金會董事長薛化元、中研院近代史副研究員陳儀深等學者，針對228事件中不同集團提出的訴求與背後動機之相關史料，以及從蔣中正派遣來台的國防部長白崇禧為切點，重新省視與看待228事件當時人民的經歷。

而工作坊原本只開放給高中職以上的學子參加，不過由於今年有不少教師希望能夠報名，因此工作坊也修正辦法，讓教師們可以參與。

第七屆共生音樂節總召徐祥弼受訪表示，今年的主題為「眾聲喧嘩」，主辦單位尋找了許多跟聲音相關的活動，例如在當年被禁止的聲音、禁歌等等，今年也特別邀請白色恐怖的受難者後代、獨立音樂創作男歌手黃玠進行表演和分享他的故事。

另外，民間紀念228活動中都會出現的魷魚粥，在共生音樂節裡面也會看到。228受難者李瑞漢、李瑞峰兄弟和省參議員、制憲國代林連宗正準備享用家人準備的魷魚粥時，被憲兵軍官請去開會，從此音訊全無，從此家人在3人被抓的當天都會吃魷魚粥紀念。

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