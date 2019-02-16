再轟韓國瑜 謝金河嗆：發大財靠真本事不是靠中國

2019-02-16 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕繼今天在臉書批高雄市長韓國瑜「台灣經濟鬼混20年」的說法後，財信傳媒董事長謝金河又嗆韓國瑜「貨出去、人進來、發大財」的競選口號，強調只有憑真本事的人才能「發大財」，而不是靠中國，「台灣默默努力的人很多，誰在鬼混？！」

韓國瑜近日表示，台灣本來是亞洲四小龍的老大，卻退步至今「整整鬼混了20多年」。這說法讓謝金河感到不以為然，在臉書發文打臉韓國瑜，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年！」

韓國瑜去年以「貨出去、人進來、高雄發大財」的競選口號獲得選民支持，讓他當選高雄市長，選後他更狂提兩岸關係九二共識，強調承認九二共識才能拚經濟，近日更對兩岸關係提出「你儂我儂」，並砲轟總統蔡英文拒絕九二共識、又不敢台獨，要人民該怎麼辦？

根據《蘋果日報》報導，謝金河接受蘋果記者訪問時，炮口又對準韓國瑜，強調「發大財」只有憑真本事的人才能發大財，有很多在台灣默默努力的企業好的不得了，何必要靠中國。他也提到，發展觀光並非每年單靠中客把人數衝多就可以，因為一條龍的情形下，台灣人也賺不到什麼錢，「沒有質量」，並認為台灣如要發展觀光，應該要學日本，讓大家一來再來、來了還想再來。

謝金河批，台灣只看日月潭、阿里山等景點來發展觀光是無法長久的，以日本來說，佐賀、武雄、鹿兒島等區域式的觀光遍及全日本，這些地方都是有內涵文化、和善人民和美好的風景與環境，但可惜的是，「現在政治人物都是高空講一句話而沒有全盤規劃」。

至於台商表現上，謝金河指出，台企治理遠比中企好上很多倍，中國掏空的企業多到嚇人，他也強調台灣很多產業的強項比中國高，例如台灣的模具、零組件都已到世界級的水準，因此他不服氣的說，「台灣默默努力的人很多，誰在鬼混？！」

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