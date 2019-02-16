台灣鬼混說惹議 韓國瑜：30年前新聞工作起薪45K、現在30K

2019-02-16 15:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」，引發各界議論；韓國瑜今對此舉例說明，他30年前從事新聞工作、起薪45K，過了30年、起薪才30K出頭，這幾十年都在吃老本。

韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有進步」，引起外界議論，財信傳媒董事長謝金河更反駁，如果要這樣説，日本是鬼混30年！每一個經濟體都有不同的經濟週期，像蔣介石時代，台灣GDP都是兩位數增長，到蔣經國時代，大約變成8%左右，到李登輝以後，2到6形成常態化，遇到大風大浪也會減速。

韓國瑜今對此指出，他30年前學校畢業後從事新聞工作，薪水4萬5千元，過了30年，今天同樣從事新聞工作，起薪才3萬出頭。

他說，自己年輕時，亞洲四小龍裡、老大是台灣，現在卻垂垂老矣，看看台灣的競爭，連泰國、馬來西亞都已追上，新加坡以前在台灣的後面，30年後兩部車在競爭，我們看不見新加坡的車尾燈。

他強調，台灣現在應該上下一條心，不分朝野、不分政黨、不分地域，大家團結起來，趕快衝刺高雄的經濟，因為我們到現在，這幾十年都在吃老本，還要漠視這個問題嗎？問題絕對不會因為你忽視他就不存在，到現在我們還在依賴新竹科學園區，我們還有其他產業嗎？到底台灣還有沒有其他的產業，大家自己看清楚。

韓國瑜認為，我們再不團結、往前衝，下一代台灣年輕人的孩子們會吃很多苦。

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